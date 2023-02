1 heure avec Mado – samedi (Week-end Comedy) Rue Piétonne, 4 mars 2023, Aix-en-Provence .

1 heure avec Mado – samedi (Week-end Comedy)

2023-03-04 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-04 23:00:00 23:00:00

EUR 15 15 Une fois par mois, au cœur d’Aix-en-Provence ; un week-end de stand-up avec un comedy club le vendredi soir et spectacle d’un humoriste le samedi ! Un spectacle d’humour dans un cadre atypique et convivial avec un format cabaret.



Mado pendant une heure sur scène, vous en rêviez ? Non ? Et ben tant pis on l’a fait quand même ! Et vous allez nous dire merci :)

Il nous a régalé lors de ses passages chez nous par ses improvisations complètement folle, son franc-parler et son humour. On est très fier de le recevoir dans ce nouveau format.



Au programme :

● 19h30 : Accueil et apéro : des propositions issues d’un circuit court, venez déguster des productions locales : bières, vins et tapas.

● 21h: 1 heure avec Mado.



Spectacle déconseillé au moins de 16 ans

Mado pour 1 heure d’humour lors du Week-End Comedy chez Rue Piétonne ! Un événement inédit présenté par Affaire de Comédie.

Rue Piétonne 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence

