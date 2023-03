1 heure avec Ilyes Mela Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

1 heure avec Ilyes Mela Rue Piétonne, 18 mars 2023, Aix-en-Provence . 1 heure avec Ilyes Mela 59d Boulevard de la République Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Rue Piétonne 59d Boulevard de la République

2023-03-18 – 2023-03-18

Rue Piétonne 59d Boulevard de la République

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 17 17 On est très fier de le recevoir, Ilyes fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club et connait un franc-succès à Paris avec son spectacle au Métropole.

A travers des story telling filés et son sens de l’observation…Ilyes Mela te raconte sa vie qui te ramènera particulièrement à la tienne.



Au programme :



● à 18h30 : Accueil et apéro : des propositions issues d’un circuit court, venez déguster des productions locales : bières, vins et tapas.

● à 19h : 1h avec Ilyes Mela !



Penser à réserver pour ne pas manquer cet événement inédit.

Spectacle déconseillé au moins de 16 ans Une heure avec… Ilyes Mela chez Rue Piétonne ! Un événement inédit présenté par Affaire de Comédie. Rue Piétonne Rue Piétonne 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Rue Piétonne 59d Boulevard de la République Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Rue Piétonne 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence

1 heure avec Ilyes Mela Rue Piétonne 2023-03-18 was last modified: by 1 heure avec Ilyes Mela Rue Piétonne Aix-en-Provence 18 mars 2023 59d Boulevard de la République Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Rue Piétonne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône