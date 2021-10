Paris Cinéma MK2 Nation île de France, Paris 1 Heure, 1 Mythe en Famille : Narcisse Cinéma MK2 Nation Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 11h à 12h

Les Héros grecs : Narcisse, un amour impossible… Ulysse, la guerre de Troie, Athéna, Apollon… Qui étaient ces grands héros et Dieux dans l’Antiquité ? Pensé pour les petits et les grands, ce cycle vous propose de voyager à travers leurs aventures passionnantes avec l’historienne de l’art Cécile Lecan ! Le samedi 14 mai à 11h, on se penche sur l’amour impossible que le beau Narcisse porte à… son reflet. Animations -> Atelier / Cours Cinéma MK2 Nation 133 boulevard Diderot Paris 75012

John William Waterhouse, Echo et Narcisse (détail)

