Les Canoës de Mery 1 hameau de mery Chuffilly-Roche, 12 juillet 2023, Chuffilly-Roche.

Chuffilly-Roche,Ardennes

Canoë sur la rivière l’Aisne entre Voncq & Semuy ou St-Lambert-et-Mont-de-Jeux et Givry-sur-Aisne. Découvrez les paysages de la vallée de l’Aisne lors d’une descente douce au cœur d’une nature sauvage, au plus proche de la faune et de la flore locale… Accessible à tous les âges, aucune difficulté sur le parcours. Sur réservation.

1 hameau de mery

Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est



Canoeing on the River Aisne between Voncq & Semuy or St-Lambert-et-Mont-de-Jeux and Givry-sur-Aisne. Discover the landscapes of the Aisne valley on a gentle descent through wilderness, close to the local flora and fauna… Accessible to all ages, no difficulties on the route. Reservations required

Piragüismo en el río Aisne entre Voncq y Semuy o St-Lambert-et-Mont-de-Jeux y Givry-sur-Aisne. Descubra los paisajes del valle del Aisne en un suave descenso en plena naturaleza, cerca de la flora y la fauna locales… Accesible a todas las edades, sin dificultades en el recorrido. Sólo con reserva

Kanufahren auf dem Fluss Aisne zwischen Voncq & Semuy oder St-Lambert-et-Mont-de-Jeux und Givry-sur-Aisne. Entdecken Sie die Landschaften des Aisne-Tals auf einer sanften Fahrt durch eine wilde Natur, in der Sie der lokalen Flora und Fauna ganz nah sind… Für alle Altersgruppen zugänglich, keine Schwierigkeiten auf der Strecke. Auf Reservierung

