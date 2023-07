La Ferme de Chennery 1 hameau de Chennery Bayonville, 12 juillet 2023, Bayonville.

Bayonville,Ardennes

La ferme de Chennery est située dans un hameau typique de l’Argonne. Nous élevons des daims en pleine nature, le long d’un ruisseau et au milieu de haies qui abritent une biodiversité remarquable. Visite guidée possible sur rendez-vous, et vente de nos produits directement à la ferme (vente de jus de pomme d’octobre à décembre). Notre produit phare est la viande de daims, une viande des plus raffiné préparée dans le respect du bien-être animal..

1 hameau de Chennery

Bayonville 08240 Ardennes Grand Est



The farm of Chennery is located in a typical hamlet of the Argonne. We raise fallow deer in the middle of nature, along a stream and in the middle of hedges which shelter a remarkable biodiversity. Guided tours are available by appointment, and our products are sold directly at the farm (apple juice is sold from October to December). Our flagship product is fallow deer meat, a very refined meat prepared with respect for animal welfare.

La granja Chennery está situada en una aldea típica de Argonne. Criamos gamos en plena naturaleza, junto a un arroyo y en medio de setos que albergan una notable biodiversidad. Se organizan visitas guiadas con cita previa y nuestros productos se venden directamente en la granja (de octubre a diciembre se vende zumo de manzana). Nuestro producto estrella es la carne de gamo, una de las carnes más refinadas preparadas respetando el bienestar animal.

Die Ferme de Chennery liegt in einem typischen Weiler der Argonne. Wir züchten Damwild inmitten der Natur, entlang eines Baches und inmitten von Hecken, die eine bemerkenswerte Artenvielfalt beherbergen. Führungen sind nach Absprache möglich. Wir verkaufen unsere Produkte direkt auf dem Hof (Verkauf von Apfelsaft von Oktober bis Dezember). Unser Hauptprodukt ist das Damhirschfleisch, ein äußerst raffiniertes Fleisch, das unter Berücksichtigung des Tierschutzes zubereitet wird.

