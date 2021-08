Nantes Nantes,île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes 1 Hall 1 Artiste – Brocante “Lu et approuvé !!” Nantes,île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Nantes, île Feydeau

1 Hall 1 Artiste – Brocante “Lu et approuvé !!” ———————————————– En 2019, ils avaient envahit et c’est rien de le dire le hall du 8 quai Turenne avec des milliers de cartes postales, ils reviennent cette année **avec un stock entièrement renouvelé**. Des cartes postales toujours, mais aussi des milliers de livres, des documents, des photographies sur Nantes et la Bretagne. L’événement durera deux jours les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h. C’est avec leur bonne humeur habituelle qu’ils vous recevront dans ce grand hall de cet immeuble historique. Vous pourrez aussi profiter nous disent ils d’une déco surprise et surprenante dans leur toute nouvelle galerie (Chez OIM) qui se trouve elle juste à côté au 10 bis quai Turenne.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Nantes,île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes

