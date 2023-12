l’Atelier des savoir-faire Exposition Prêts, feu, créez ! Le feu à l’origine de créations artisanales 1 Grand’RueVOIR6FAIRE Ravilloles, 6 avril 2024, Ravilloles.

Ravilloles Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-11-02 18:00:00

Du 6 avril au 2 novembre 2024, l’Atelier des savoir-faire invitera le public à découvrir son exposition thématique : Prêts, feu, créez ! Le feu à l’origine de créations artisanales.

Dans cette exposition, plus de vingt artisans d’art de la France entière pourront présenter leur travail en détail. L’objectif est d’en illustrer les multiples facettes.

Le feu, domestiqué depuis environ 400 000 ans par Homo erectus est un élément fondateur et catalyseur de notre histoire. Jadis foyer primitif, trésor mythologique volé aux dieux par Prométhée, le feu est devenu un partenaire de création. Depuis la cuisson des premières céramiques il y a 6 000 ans, aux forges apparues quelques millénaires plus tard, le feu a été le compagnon constant des artisans. Qu’il s’agisse de la métallurgie, de la céramique, de la verrerie ou encore d’autres pratiques insoupçonnées, l’exposition présentera comment chacun utilise le feu pour ouvrir son champ des possibles créatifs.

1 Grand'Rue Atelier des savoir-faire

Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-18 par COORDINATION JURA