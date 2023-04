Balade ludique à Soultzbach les Bains 1 Grand’rue, 1 janvier 2023, Soultzbach-les-Bains.

Venez vous balader à Soultzbach les Bains, plus petit village médiéval d’Alsace, en famille de manière ludique..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

1 Grand’rue

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est



Come to Soultzbach les Bains, the smallest medieval village in Alsace, and have fun with your family.

Venga a Soultzbach les Bains, el pueblo medieval más pequeño de Alsacia, para dar un paseo en familia de forma lúdica.

Machen Sie mit Ihrer Familie auf spielerische Weise einen Spaziergang durch Soultzbach les Bains, das kleinste mittelalterliche Dorf im Elsass.

