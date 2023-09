Chasse aux trésors de Noël : Le musicien farceur 1 Grand’rue Ribeauvillé, 25 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Ribeauvillé n’aura plus de secrets pour vous après cette chasse au trésor, qui promet un moment amusant en famille ou entre amis ! N’oubliez pas de venir nous voir à l’Office du Tourisme après avoir trouvé le mot mystère !.

2023-11-25 fin : 2024-01-07 18:00:00. 0 EUR.

1 Grand’rue

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Ribeauvillé will have no more secrets for you after this treasure hunt, which promises a fun moment with family or friends! Don’t forget to come and see us at the Tourist Office after finding the mystery word!

Ribeauvillé no tendrá más secretos para usted después de esta búsqueda del tesoro, que promete un rato divertido en familia o con amigos No olvides venir a vernos a la Oficina de Turismo después de encontrar la palabra misteriosa

Ribeauvillé wird nach dieser Schatzsuche keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben. Sie verspricht einen lustigen Moment mit der Familie oder mit Freunden! Vergessen Sie nicht, uns im Tourismusbüro zu besuchen, nachdem Sie das geheimnisvolle Wort gefunden haben!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr