l’Atelier des savoir-faire Exposition de l’école à l’envol, histoires de jeunes pousses d’artisans du 10 février au 09 mars 2024 1 Grand’Rue Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Ravilloles l’Atelier des savoir-faire Exposition de l’école à l’envol, histoires de jeunes pousses d’artisans du 10 février au 09 mars 2024 1 Grand’Rue Ravilloles, 10 février 2024, Ravilloles. Ravilloles Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:30:00

fin : 2024-03-09 18:00:00 . l’Atelier des savoir-faire présente son exposition » De l’école à l’envol, histoires de jeunes pousses d’artisans » du 10 février au 09 mars 2024. Depuis 2023, pendant le mois de février, l’espace d’exposition temporaire accueille une

exposition de 4 semaines qui traite d’une thématique rattachée à la notion de transmission. L’édition 2024 mettra à l’honneur les artisanes et les artisans qui sont ou sont passés par la pépinière de l’Atelier des savoir-faire ainsi que celles et ceux de l’Atelier au village à Les Crozets. Un espace dédié au Lycée des arts du bois de Moirans-En-Montagne sera également réalisé. EUR.

1 Grand’Rue l’Atelier des savoir-faire

Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-21 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Ravilloles Autres Code postal 39170 Lieu 1 Grand'Rue Adresse 1 Grand'Rue l'Atelier des savoir-faire Ville Ravilloles Departement Jura Lieu Ville 1 Grand'Rue Ravilloles Latitude 46.42401 Longitude 5.80306 latitude longitude 46.42401;5.80306

1 Grand'Rue Ravilloles Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ravilloles/