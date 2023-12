Exposition des oeuvres de Nicole Moslé 1 grande rue Putanges-le-Lac, 1 juin 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-06-01 09:30:00

fin : 2023-12-30 12:30:00

Nicole Moslé habite à Putanges depuis 9 ans.

A l’école, Nicole est intéressée par les scènes moyenâgeuses présentées sur des feuilles de papier, elle décalque des personnages, les reproduit sur un carton, les découpe, les habille de tissu et les mets à leur place dans le décor.

Chez elle, vers 10 ans, elle peint à la gouache, stimulée par le métier de son papa, peintre en bâtiment et par les peintures aux belles couleurs.

Adulte, elle vit et travaille en région parisienne. Un jour, elle ressent l’envie de « se replonger » dans la peinture : elle peint des fleurs, des paysages à l’acrylique avec des couleurs chaudes qui rayonnent et réalise des œuvres lumineuses. Plus tard, employée dans une agence immobilière, elle décore le bureau avec quelques-unes de ses toiles ; un client regarde les tableaux, discute avec elle et lui dit qu’il donne des cours d’aquarelle. C’est ainsi qu’elle va découvrir et pratiquer cette technique qui la passionne aujourd‘hui encore car elle « aime bien jouer avec l’eau ».

Pour commencer, Nicole peint à l’aquarelle sur papier sec, puis apprend l’aquarelle sur papier mouillé et cela lui plait.

Depuis 6 ans, elle participe au stage que propose Joel Simon, au mois d’aout à Putanges: elle travaille la transparence et la lumière et réalise des natures mortes et des paysages. Les arbres occupent une place particulière chez Nicole : « Quand je regarde un arbre, c’est comme s’il m’invitait à danser » ; cette complicité l’incite à se dépasser et transparait dans ses tableaux grâce « aux couleurs qui représentent la joie de vivre »..

1 grande rue Office de tourisme

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DU PAYS DE PUTANGES