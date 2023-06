Exposition François Crinel 1 grande rue Mirmande, 3 juin 2023, Mirmande.

Mirmande,Drôme

J’ai le grand plaisir d’accueillir dans ma Galerie au 1 grande rue à Mirmande, François Crinel, gravures et dessin.

Le vernissage aura lieu le vendredi 9 juin à 18 heures..

2023-06-03 à ; fin : 2023-07-02 . .

1 grande rue Galerie Céramique

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I’m delighted to welcome François Crinel, prints and drawings, to my gallery at 1 grande rue, Mirmande.

The vernissage will take place on Friday June 9 at 6 pm.

Me complace dar la bienvenida a François Crinel, grabador y dibujante, a mi galería de 1 Grande Rue, Mirmande.

La inauguración tendrá lugar el viernes 9 de junio a las 18.00 horas.

Es ist mir eine große Freude, in meiner Galerie in der 1 grande rue in Mirmande François Crinel, Radierungen und Zeichnungen, zu begrüßen.

Die Vernissage findet am Freitag, den 9. Juni um 18 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme du Val de Drôme