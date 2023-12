Cet évènement est passé Médiathèque Saint-Lupicin : Exposition « La machine de Pandore » 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Catégories d’Évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura Médiathèque Saint-Lupicin : Exposition « La machine de Pandore » 1 Grande Rue Coteaux du Lizon, 1 décembre 2023, Coteaux du Lizon. Coteaux du Lizon Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2024-01-10 . Médiathèque Saint-Lupicin : Exposition « La machine de Pandore » Du 1er décembre au 10 janvier Les costumes présentés sont un avant-goût du spectacle de juillet 2024.

Renseignements : 06 74 86 41 78 | lauconneenscene@gmail.com Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque Lundi …………….. 15h – 18h30

Mercredi ……….. 9h30 – 12h / 14h – 18h30

Vendredi ……….. 15h – 18h30

Samedi …………. 9h30 – 12h / 14h – 17h EUR.

1 Grande Rue Médiathèque

Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: COTEAUX DU LIZON, Jura Autres Code postal 39170 Lieu 1 Grande Rue Adresse 1 Grande Rue Médiathèque Ville Coteaux du Lizon Departement Jura Lieu Ville 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Latitude 46.4006 Longitude 5.7924 latitude longitude 46.4006;5.7924

1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coteaux-du-lizon/