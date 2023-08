JEP 2023 : Visite noctambule de la cité médiévale 1 Grande Rue Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen-âge jusqu’à l’apparition de l’électricité..

2023-09-16 21:00:00 fin : 2023-09-16 22:00:00. .

1 Grande Rue

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



During this walk, you’ll discover how the people of Ainay-le-Château have organized themselves to tame the night, from the curfew of the Middle Ages to the advent of electricity.

Durante este paseo, descubrirá cómo los habitantes de Ainay-le-Château se han organizado para dominar la noche, desde el toque de queda de la Edad Media hasta la llegada de la electricidad.

Während dieses Spaziergangs erfahren Sie, wie die Bevölkerung von Ainay-le-Château die Nacht von der mittelalterlichen Ausgangssperre bis zum Aufkommen der Elektrizität gezähmt hat.

Mise à jour le 2023-08-16 par OTI Vallée du Coeur de France