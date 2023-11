ATELIERS D’ÉCRITURE 1 grand rue Saint-Chinian, 16 septembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Atelier d’écriture par Brigitte Roda

Pour public adulte

Inscription souhaitée (8 places maximum), organisé par la médiathèque.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

1 grand rue

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Writing workshop by Brigitte Roda

For adults

Registration required (8 places maximum), organized by the media library

Taller de escritura impartido por Brigitte Roda

Para adultos

Inscripción obligatoria (máximo 8 plazas), organizado por la mediateca

Schreibworkshop mit Brigitte Roda

Für ein erwachsenes Publikum

Anmeldung erwünscht (maximal 8 Plätze), organisiert von der Mediathek

Mise à jour le 2023-10-28 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN