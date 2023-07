Repas champêtre 1, Grand Rue Restigné, 22 juillet 2023, Restigné.

Le 22 juillet à Restigné rejoignez-nous pour un repas champêtre à 19h, animé par Music’A Varennes.

Inscription sur place à 15€.

Soirée dansante vers 22h..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 15 EUR.

1, Grand Rue

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On July 22 in Restigné, join us for a country-style meal at 7pm, hosted by Music’A Varennes.

On-site registration at 15?

Dance around 10pm.

Únase a nosotros en Restigné el 22 de julio para disfrutar de una comida campestre a las 19:00, ofrecida por Music’A Varennes.

Inscripciones in situ a las 15.00 h.

Baile hacia las 22.00 h.

Am 22. Juli in Restigné treffen Sie sich mit uns zu einem ländlichen Essen um 19 Uhr, das von Music’A Varennes musikalisch umrahmt wird.

Anmeldung vor Ort um 15?

Tanzabend um 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE