Le Château Garrineau joue son rugby « A Bouchons Tirés » 1 Garrineau Sauveterre-de-Guyenne, 8 septembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Retransmission des matchs sur grand écran au sein du bar à vins « A Bouchons tirés » du Château Garrineau.

Petite restauration (planches apéritives,…), cocktails et vins à disposition.

Jeu concours pendant la coupe du monde..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

1 Garrineau

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Match broadcast on large screen in Château Garrineau’s « A Bouchons tirés » wine bar.

Snacks (aperitif platters, etc.), cocktails and wines available.

Competition during the World Cup.

Los partidos se retransmitirán en pantalla gigante en el bar de vinos « A Bouchons tirés » del Château Garrineau.

Aperitivos, cócteles y vinos.

Competición durante la Copa del Mundo.

Übertragung der Spiele auf Großleinwand in der Weinbar « A Bouchons tirés » des Château Garrineau.

Kleine Snacks (Aperitifbretter,…), Cocktails und Weine stehen zur Verfügung.

Gewinnspiel während der Weltmeisterschaft.

Mise à jour le 2023-08-21 par Gironde Tourisme