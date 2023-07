THEATRE: ENFIN ENSEMBLE ! 1 FRANCOIS BLAUDEZ Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges THEATRE: ENFIN ENSEMBLE ! 1 FRANCOIS BLAUDEZ Épinal, 14 octobre 2023, Épinal. Épinal,Vosges spectacle ….comédie musicale. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. 12 EUR.

1 FRANCOIS BLAUDEZ THEATRE MUNICIPAL

Épinal 88000 Vosges Grand Est



show ….musical comedy mostrar ….musical show ….Musical Mise à jour le 2023-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu 1 FRANCOIS BLAUDEZ Adresse 1 FRANCOIS BLAUDEZ THEATRE MUNICIPAL Ville Épinal Departement Vosges Lieu Ville 1 FRANCOIS BLAUDEZ Épinal

1 FRANCOIS BLAUDEZ Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/