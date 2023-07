Au Bon Lait de Marguerite 1 Ferme de Crécy Brécy-Brières, 12 juillet 2023, Brécy-Brières.

Brécy-Brières,Ardennes

Depuis quatre générations et cela de père en fils, les Marguerites sont chouchoutées et élevées au quotidien pour garantir leurs bien-être…et si on faisait des crèmes glacées au bon goût du lait et de la crème de chez nous ? ANAÏS a pris cette idée très au sérieux, et se lança dans l’aventure de la transformation laitière dès 2017. Un projet loin d’être de tout repos mais qui a éclos et grandi à l’énergie et au soutien de la famille SOUDANT.Les Marguerites et nous-mêmes avons une seule volonté : vous proposer des glaces qui ont du goût, une éthique et surtout beaucoup d’amour.Des saveurs exquises aux doux arômes : fleur de lait, la vanille, l’amande croquante, la noisette, la pistache croquante, chocolat et ses pépites, caramel pointe de sel, café, menthe aux pépites de chocolat, malaga, tiramisu, cheese cake(coulis framboise et morceaux de spéculos). Mais aussi : Sorbet du moment : Fraise, Framboise, Griotte.Dépôt vente à la ferme, vente uniquement sur rendez-vous, retrait des commandes de 15h à 19h (sur commande) . Produits disponibles au Drive fermier, L’Authentique Fermier, et sur les marchés producteurs..

1 Ferme de Crécy

Brécy-Brières 08400 Ardennes Grand Est



For four generations, from father to son, the Marguerites have been pampered and raised every day to guarantee their well-being. What about making ice cream with the good taste of milk and cream from home? ANAÏS took this idea very seriously, and launched into the adventure of dairy processing as early as 2017. A project that is far from easy, but which has hatched and grown with the energy and support of the SOUDANT family. The Marguerites and ourselves have a single goal: to offer you ice creams that have taste, ethics and, above all, a lot of love.Exquisite flavours with sweet aromas: milk flower, vanilla, crunchy almond, hazelnut, crunchy pistachio, chocolate and its chips, caramel with a hint of salt, coffee, mint with chocolate chips, malaga, tiramisu, cheese cake (raspberry coulis and pieces of speculos). But also: Sorbet of the moment: Strawberry, Raspberry, Morello cherry, deposit sale at the farm, sale only by appointment, withdrawal of orders from 3pm to 7pm (on order). Products available at the Drive Fermier, L’Authentique Fermier, and at the farmers’ markets.

Durante cuatro generaciones y de padres a hijos, los Marguerite han sido mimados y criados a diario para garantizar su bienestar… ¿y si hacemos un helado con el buen sabor de la leche y la nata caseras? ANAÏS se tomó muy en serio esta idea y se embarcó en la aventura de la transformación de productos lácteos en 2017. Un proyecto que no fue nada fácil, pero que ha florecido y crecido gracias a la energía y el apoyo de la familia SOUDANT.Les Marguerites y nosotros mismos tenemos un único deseo: ofrecerte helados que tengan sabor, ética y sobre todo mucho amor.Sabores exquisitos con aromas dulces: flor de leche, vainilla, almendra crujiente, avellana, pistacho crujiente, chocolate y sus virutas, caramelo con un toque de sal, café, menta con virutas de chocolate, málaga, tiramisú, tarta de queso (coulis de frambuesa y trozos de espéculos). Pero también: Sorbete del momento: Fresa, Frambuesa, Guinda.Venta en depósito en la granja, venta sólo con cita previa, retirada de pedidos de 15 a 19 horas (bajo pedido). Productos disponibles en Drive fermier, L’Authentique Fermier, y en los mercados agrícolas.

Seit vier Generationen und das vom Vater zum Sohn, werden die Marguerites täglich verwöhnt und gezüchtet, um ihr Wohlergehen zu garantieren…und wie wäre es, wenn wir Eis mit dem guten Geschmack von Milch und Sahne aus unserer Heimat herstellen würden? ANAÏS nahm diese Idee sehr ernst und stürzte sich ab 2017 in das Abenteuer der Milchverarbeitung. Ein Projekt, das alles andere als ein Zuckerschlecken war, aber dank der Energie und Unterstützung der Familie SOUDANT ausgebrütet und gewachsen ist.Les Marguerites und wir haben nur einen Wunsch: Ihnen Eis anzubieten, das schmeckt, eine Ethik hat und vor allem viel Liebe enthält.Exquisite Geschmacksrichtungen mit süßen Aromen: Milchblume, Vanille, knackige Mandel, Haselnuss, knackige Pistazie, Schokolade und Schokoladenstückchen, Karamell mit Salzspitze, Kaffee, Minze mit Schokoladenstückchen, Malaga, Tiramisu, Käsekuchen (Himbeercoulis und Spekulatiusstückchen). Aber auch: Sorbet des Augenblicks: Erdbeere, Himbeere, Sauerkirsche.Verkaufslager auf dem Bauernhof, Verkauf nur nach Vereinbarung, Abholung der Bestellungen von 15 bis 19 Uhr (auf Bestellung). Produkte erhältlich im Drive fermier, L’Authentique Fermier und auf den Erzeugermärkten.

