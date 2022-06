1 FERME, 1 RANDONNÉE Daillancourt Daillancourt Catégorie d’évènement: Daillancourt

1 FERME, 1 RANDONNÉE Daillancourt, 26 juin 2022, Daillancourt. 1 FERME, 1 RANDONNÉE

Daillancourt

2022-06-26 – 2022-06-26 Daillancourt Haute-Marne 5 Route de Bouzancourt Anne-Lise MOREL FERME AUBERGE DES GOURMANDISES Daillancourt ON MARCHE ENSEMBLE, ON MANGE ENSEMBLE ! Randonnée accompagnée « Sur le Chemin de la Prouse »

Balade familiale : 4,5 km pour 1h30 Tirage au sort pour gagner des produits fermiers !

Concours de la meilleure photo postée sur Facebook : #1ferme1rando Apéritif offert – Assiette du randonneur et boissons comprises PROGRAMME EN LIGNE ! benoit_morel@orange.fr +33 3 25 02 18 00 https://adminbo.bienvenue-a-la-ferme.com/media/info_file/628cf5e390a83324725078.pdf ON MARCHE ENSEMBLE, ON MANGE ENSEMBLE ! Randonnée accompagnée « Sur le Chemin de la Prouse »

Balade familiale : 4,5 km pour 1h30 Tirage au sort pour gagner des produits fermiers !

Concours de la meilleure photo postée sur Facebook : #1ferme1rando Apéritif offert – Assiette du randonneur et boissons comprises PROGRAMME EN LIGNE ! Daillancourt

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Daillancourt Other Lieu Daillancourt Adresse Ville Daillancourt lieuville Daillancourt

Daillancourt Daillancourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daillancourt/

1 FERME, 1 RANDONNÉE Daillancourt 2022-06-26 was last modified: by 1 FERME, 1 RANDONNÉE Daillancourt Daillancourt 26 juin 2022

Daillancourt