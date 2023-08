Exposition 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat, 16 septembre 2023, Gannat.

Les roues libres associent Art& Com Gannat vous propose une exposition exceptionnelle devant le château pour l’occasion de la journée du patrimoine..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

Les roues libres associent Art& Com Gannat proposes an exceptional exhibition in front of the castle for Heritage Day.

Les roues libres associent Art& Com Gannat organiza una exposición excepcional frente al castillo para celebrar el Día del Patrimonio.

Les roues libres associent Art& Com Gannat bietet Ihnen anlässlich des Tags des offenen Denkmals eine außergewöhnliche Ausstellung vor dem Schloss.

