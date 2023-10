Vision botanique des plantes magiques 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat, 26 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Après avoir visité l’exposition, nous descendrons au jardin pédagogique afin de regarder les plantes de plus près, en faire des croquis à l’aquarelle et déguster des tisanes et infusions de certaines d’entre elles..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 15:30:00. EUR.

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After visiting the exhibition, we’ll head down to the educational garden to take a closer look at the plants, make watercolor sketches and sample herbal teas and infusions from some of them.

Después de visitar la exposición, bajaremos al jardín didáctico para observar de cerca las plantas, hacer bocetos con acuarelas y degustar tisanas e infusiones elaboradas con algunas de ellas.

Nach dem Besuch der Ausstellung steigen wir in den Lehrgarten hinab, um die Pflanzen aus der Nähe zu betrachten, Aquarellskizzen anzufertigen und Kräuter- und Früchtetees zu probieren.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme Val de Sioule