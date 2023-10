Graine de magie 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat, 25 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

En 2023, la magie est dans l’air au musée Yves Machelon ! Mais la sorcière Sorceline à fait tomber ses bocaux de graines magiques. Les enfants vont l’aider à mettre de l’ordre dans tout cela puis réaliseront des tableaux à l’aide des différentes graines..

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In 2023, magic is in the air at the Yves Machelon Museum! But the Sorceline witch has dropped her jars of magic seeds. The children will help her put things in order, then create paintings using the various seeds.

En 2023, la magia se respira en el Museo Yves Machelon Pero a la bruja Sorceline se le han caído los tarros de semillas mágicas. Los niños la ayudarán a ponerlo todo en orden y luego crearán cuadros con las distintas semillas.

Im Jahr 2023 liegt im Yves-Machelon-Museum Magie in der Luft! Aber die Hexe Sorceline hat ihre Gläser mit magischen Samen fallen lassen. Die Kinder werden ihr helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen und dann Bilder mit den verschiedenen Samen zu malen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme Val de Sioule