Atelier Attrape-Rêve 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat, 23 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Viens fabriquer ton attrape-rêve afin de mettre un peu de magie dans ton quotidien !.

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 15:30:00. EUR.

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make your own dream catcher to add a little magic to your everyday life!

Ven y haz tu propio atrapasueños para añadir un poco de magia a tu vida cotidiana

Komm und baue deinen Traumfänger, um ein bisschen Magie in deinen Alltag zu bringen!

