Atelier V’la la sorcière 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat, 23 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Après avoir visité une partie de l’exposition temporaire consacrée aux sorcières et guérisseurs, les enfants (de 4 à 7 ans) s’amuseront à créer une sorcière à l’occasion d’un atelier d’art plastique..

2023-10-23 10:30:00 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After visiting part of the temporary exhibition devoted to witches and healers, children (aged 4 to 7) will have fun creating a witch in a plastic arts workshop.

Tras visitar parte de la exposición temporal dedicada a brujas y curanderos, los niños (de 4 a 7 años) se divertirán creando una bruja en un taller de arte.

Nachdem sie einen Teil der Sonderausstellung über Hexen und Heiler besichtigt haben, können Kinder (4-7 Jahre) in einem Kunstworkshop eine Hexe basteln.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme Val de Sioule