Les Médiévales du Chardon 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat, 14 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Une fête qui vous plongera dans un univers médiéval et Viking.

Barbecue midi et soir et restauration toute la journée, spectacles – Voltiges équestre, combats , spectacle de feu, marché artisanal, déambulations, activités et jeux pour les enfants..

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée municipal Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A festival that will plunge you into a medieval and Viking universe.

Barbecue for lunch and dinner and all-day catering, shows – horsemanship, fights, fire shows, craft market, wanderings, activities and games for children.

Un festival que le sumergirá en un mundo medieval y vikingo.

Barbacoa para comer y cenar y catering todo el día, espectáculos: equitación, luchas, espectáculos de fuego, mercado de artesanía, paseos, actividades y juegos para niños.

Ein Fest, das Sie in eine mittelalterliche und wikingerzeitliche Welt eintauchen lässt.

Barbecue mittags und abends und Verpflegung den ganzen Tag über, Shows – Voltiges zu Pferd, Kämpfe, Feuershow, Kunsthandwerkermarkt, Umzüge, Aktivitäten und Spiele für Kinder.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme Val de Sioule