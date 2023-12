DANS MON IGLOO, ON LIT ! 1 esplanade François Mitterrand Mayenne, 5 janvier 2024 15:30, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Dans l’ambiance feutrée de l’igloo, des histoireset des comptines pour commencer l’année en douceur..

2024-01-05 fin : 2024-01-05 . .

1 esplanade François Mitterrand Médiathèque – Le Grand Nord

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



In the cosy atmosphere of the igloo, stories and rhymes for a gentle start to the new year.

En el ambiente acogedor del iglú, cuentos y rimas para empezar el año con buen pie.

In der gedämpften Atmosphäre des Iglus werden Geschichten und Reime erzählt, um das Jahr sanft zu beginnen.

