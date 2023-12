EN ATTENDANT 2024 1 esplanade François Mitterrand Mayenne, 29 décembre 2023 15:30, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Des histoires toutes en douceur pour sepréparer à accueillir la nouvelle année !.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

1 esplanade François Mitterrand Médiathèque – Le Grand Nord

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Gentle stories to get you ready for the New Year!

¡Cuentos suaves para prepararse para el Año Nuevo!

Sanfte Geschichten, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten!

Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire