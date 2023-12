SURPRISES ANIMÉES JEUNESSE 1 esplanade François Mitterrand Mayenne, 28 décembre 2023 15:30, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Surprises animées dans l’igloo sur lesquelles souffle l’esprit de Noël….

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:00:00. .

1 esplanade François Mitterrand Médiathèque – Le Grand Nord

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Animated surprises in the igloo, filled with the spirit of Christmas…

Sorpresas animadas en el iglú, llenas del espíritu de la Navidad…

Animierte Überraschungen im Iglu, über die der Geist der Weihnacht weht…

Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire