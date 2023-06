Conférence sur les serpents avec la LPO 1 Esplanade Bernardin Laugier Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Conférence sur les serpents avec la LPO 1 Esplanade Bernardin Laugier Istres, 2 novembre 2023, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Au cours de cette présentation réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, les reptiles dans leur ensemble seront abordés sous un angle naturaliste et écologique, loin des mythes et légendes..

1 Esplanade Bernardin Laugier Hôtel de ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

