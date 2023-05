Rencontre avec un paléontologue 1 Esplanade Bernardin Laugier, 17 juillet 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Vous allez remonter dans le temps, il y a 70 millions d’années, avec le Docteur Thierry Tortosa, paléontologue et conservateur de la Réserve Naturelle de la Sainte-Victoire..

2023-07-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-07 . EUR.

1 Esplanade Bernardin Laugier Hôtel de ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You will go back in time, 70 million years ago, with Doctor Thierry Tortosa, paleontologist and curator of the Sainte-Victoire Nature Reserve.

Retrocederá en el tiempo, 70 millones de años atrás, con el doctor Thierry Tortosa, paleontólogo y conservador de la Reserva Natural de Sainte-Victoire.

Sie werden mit Dr. Thierry Tortosa, Paläontologe und Konservator des Naturschutzgebiets Sainte-Victoire, in die Zeit vor 70 Millionen Jahren zurückreisen.

