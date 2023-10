CONCERT DE JOEL FORRESTER – MICROBRASSERIE ORTAN 1 espace Marcel Proust La Canourgue, 20 octobre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

La Microbrasserie Ortan vous invite dans leurs locaux pour assister au concert de Joel Forrester avec la complicité de la Compagnie La Faute à Voltaire à 20h.

Joel Forrester est un pianiste jazz de renommée internationale qui puise son inspiration ….

1 espace Marcel Proust Auxillac

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Microbrasserie Ortan invites you to their premises to attend a concert by Joel Forrester with the Compagnie La Faute à Voltaire at 8pm.

Joel Forrester is an internationally renowned jazz pianist who draws his inspiration …

La Microbrasserie Ortan le invita a sus locales para asistir a un concierto de Joel Forrester con la Compagnie La Faute à Voltaire a las 20:00 horas.

Joel Forrester es un pianista de jazz de fama internacional que se inspira…

Die Mikrobrauerei Ortan lädt Sie in ihre Räumlichkeiten ein, um dem Konzert von Joel Forrester mit der Unterstützung der Compagnie La Faute à Voltaire um 20 Uhr beizuwohnen.

Joel Forrester ist ein international anerkannter Jazzpianist, der seine Inspiration …

