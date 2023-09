Boum d’Halloween 1 Espace de la Liberté Crépol, 31 octobre 2023, Crépol.

Crépol,Drôme

Boum d’Halloween à partir de 15h

Au programme : Atelier créatifs gratuits

17h30 : Chasse aux bonbons dans les rues du village

19h : Boum

Buvette sur place

Inscription au : 06 50 45 05 84

Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . .

1 Espace de la Liberté Sous la marie de Crépol

Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween party from 3pm

Program: Free creative workshops

5:30pm: Candy hunt in the village streets

7pm: Party

Refreshments on site

Registration: 06 50 45 05 84

Accompanying adult required

Fiesta de Halloween a partir de las 15.00 horas

En el programa: talleres creativos gratuitos

17.30 h: Truco o trato por las calles del pueblo

19.00 h: Fiesta

Refrescos in situ

Inscripción: 06 50 45 05 84

Acompañado de un adulto

Halloween-Boom ab 15 Uhr

Auf dem Programm: Kostenlose kreative Workshops

17:30 Uhr: Süßigkeitenjagd in den Straßen des Dorfes

19 Uhr: Bummel durch die Stadt

Erfrischungsgetränke vor Ort

Anmeldung unter: 06 50 45 05 84

Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson erforderlich

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme