2022-05-15 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-15

Martel Lot Martel 10 EUR 1 départ commun, 4 arrivées différentes : Martel/Montvalent : 11 km, Martel/Rocamadour :22 km, Martel/Séniergues : 38 km, Martel/Labastide-Murat : 46 km. Randonnées pédestres, marches et trails seront au programme. Cette 1 ère édition est proposée par la F.F.R. du Lot. 4 distances sont possibles, suivant les capacités de chacun. Le point de départ est de Martel, et une navette ramènera les participants à leur point de départ. Les départs seront possibles entre 7 H et 10 H.

Chacun prévoit son pique-nique de midi, des en-cas, des boissons dans son sac à dos, malgré la mise en place de ravitaillements répartis sur les parcours. Pensez aussi à votre gobelet !

Inscription et paiement en ligne obligatoires. +33 5 65 23 06 28

