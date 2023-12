Concert des Chœurs Basques 1 Elizondoko bidea Sare, 28 août 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 21:15:00

fin : 2024-08-28 22:30:00

Chants traditionnels et religieux basques..

Chants traditionnels et religieux basques.

Chants traditionnels et religieux basques.

EUR.

1 Elizondoko bidea Eglise Saint Martin

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque