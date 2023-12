Concert de chants basques avec le groupe Saiberri 1 Elizondoko bidea Sare, 24 juillet 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 21:30:00

fin : 2024-07-24 23:00:00

Le chœur d’homme SAIBERRI de Sare existe depuis 1992. Il est composé de six chanteurs (répartis en trois pupitres) et de trois musiciens (un clavier, une guitare et une percussion).

La majorité des chants interprétés ont été créés par le groupe lui-même. Ce dernier a su, par chance, mettre en musique des textes du poète saratar Manex Bergara, et reprendre des textes oubliés. D’autres paroliers comme Jean Igos, Henri Errandonea, ou l’Abbé Epalza ont aidé le groupe à créer des chansons. Par contre, la musique vient de l’imagination de Martin Laffitte, sur des arrangements de nos musiciens..

EUR.

1 Elizondoko bidea Eglise Saint Martin

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque