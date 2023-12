Concert des Choeurs mixtes Basques Goraki 1 Elizondoko bidea Sare, 5 juin 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 21:15:00

fin : 2024-06-05 22:30:00

Chants populaires de marins, de fêtes, d’amour, de danses, chants religieux, voici le répertoire du chœur mixte luzien fondé en 1975.

Leur objectif, clairement affirmé dans leur charte de création, est de restituer de manière originale et vivante le chant populaire basque aussi bien religieux que profane.

La chanson basque est belle et attachante par la qualité de sa mélodie, vivante et expressive par l’originalité de ses rythmes. Elle ne s’exprime jamais aussi bien que dans une parfaite communion de ses interprètes, sans artifices, au plus profond de l’âme. Les Chœurs Basques Goraki se sont constamment attachés à en pénétrer l’esprit. Les harmonisations choisies sont celles qui correspondent à cet objectif..

EUR.

1 Elizondoko bidea Eglise Saint Martin

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27