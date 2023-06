Domaine de Châtenoy 1 Domaine de Châtenoy Menetou-Salon, 29 juin 2023, Menetou-Salon.

Menetou-Salon,Cher

Bienvenue chez Isabelle et Pierre Clément, viticulteurs, à Menetou-Salon, dans le Centre-Loire.

Notre maison allie savoir-faire, respect de l’environnement et terroir d’exception pour élaborer des vins reconnus pour leurs finesses et la richesse de leurs arômes..

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire



For fifteen generations, our family of enthusiasts, have sought to obtain the best from the land. We would be delighted to show you our estate.

Bienvenidos a Isabelle y Pierre Clément, viticultores, en Menetou-Salon, en el Centro-Loira.

Nuestra casa combina el saber hacer, el respeto por el medio ambiente y un terruño excepcional para producir vinos reconocidos por su finura y riqueza de aromas.

Willkommen bei den Weinbauern Isabelle und Pierre Clément in Menetou-Salon, im Centre-Loire.

Unser Haus vereint Know-how, Umweltschutz und ein außergewöhnliches Terroir, um Weine zu erzeugen, die für ihre Feinheiten und den Reichtum ihrer Aromen bekannt sind.

