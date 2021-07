1 DOMAINE 1 CHEF – Soirée pique-nique de Chef au Domaine viticole Château de Cavalon Lambesc, 12 août 2021-12 août 2021, Lambesc.

1 DOMAINE 1 CHEF – Soirée pique-nique de Chef au Domaine viticole Château de Cavalon 2021-08-12 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-12 Château de Calavon 12 avenue de Badonviller

Lambesc Bouches-du-Rhône

35 35 1 Domaine 1 Chef, organisé par LDC Communication, vous invite à découvrir des soirées dans des domaines viticoles pour découvrir la gastronomie provençale :



une balade dans les vignes,

une visite de la cave

une dégustation de vin accompagné d’un repas minutieusement préparés par des Chefs de renom.



Chaque repas préparé est en accord avec les vins proposés.

Au cours de cette soirée, les vignerons vous proposeront deux verres de dégustation pour accompagner le repas.



Le panier repas comprend :



une entrée

un plat

un fromage local

un dessert

pain et eau fournis

2 verres de vin du domaine. Possibilité d’acheter le vin en bouteille.





​Ces rencontres hebdomadaires autour du vin et de la gastronomie sont un réel moment d’échange et de convivialité à partager en couple, entre amis ou en famille !







INFOS PRATIQUES :



A partir de 18h30 pour une visite de la vigne et de la cave

A 20h, diner assis de chef

Durée : 4h environ

Soirée pique-nique de Chef avec René Bergès, 1er Chef étoilé d’Aix-en-Provence

+33 4 42 57 15 37

