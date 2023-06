Pays d’Art et d’Histoire : visite artistique contée 1 D807 Gramat, 16 août 2023, Gramat.

Gramat,Lot

La nuit, un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous emmène découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville et vous retrouverez une conteuse pour écouter ses fabuleuses histoire. durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne ou auprès du guide avant la visite.

Rendez-vous devant l’office de tourisme..

2023-08-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-16 22:30:00. EUR.

1 D807 RDV devant l’office de tourisme

Gramat 46500 Lot Occitanie



At night, a guide from the Pays d’art et d’histoire will take you to discover the history and heritage of the city and you will meet a storyteller to listen to her fabulous stories.

Limited number of seats. Ticketing on line on the website www.pays-vallee-dordogne or in all the tourist offices of the Dordogne Valley or with the guide before the visit.

Meeting point in front of the tourist office.

Por la noche, un guía del Pays d’art et d’histoire le llevará a descubrir la historia y el patrimonio de la ciudad y se encontrará con una narradora para escuchar sus fabulosas historias.

Número limitado de plazas. Entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne o en todas las oficinas de turismo del Valle de la Dordogne o con el guía antes de la visita.

Reúnase frente a la oficina de turismo.

Nachts führt Sie ein Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire durch die Geschichte und das Erbe der Stadt und Sie treffen eine Märchenerzählerin, um ihren fabelhaften Geschichten zu lauschen. Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl an Plätzen. Tickets online auf der Website www.pays-vallee-dordogne oder in allen Fremdenverkehrsbüros Vallée de la Dordogne oder beim Fremdenführer vor der Besichtigung.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire