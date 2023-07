Les Écuries d’Orcières 1, Croix Saint-Martin Barby, 12 juillet 2023, Barby.

Barby,Ardennes

Les écuries d’Orcières vous proposent une multitude d’offres et services : centre équestre, balades à cheval et/ou poney, organisation de concours hippiques, fêtes liées au cheval.Les écuries sont ouvertes tous les jours à partir de 9h.NB : Les chiens sont acceptés !.

fin : . EUR.

1, Croix Saint-Martin

Barby 08300 Ardennes Grand Est



The stables of Orcières propose you a multitude of offers and services: equestrian center, strolls with horse and/or pony, organization of equestrian competitions, festivals related to the horse.the stables are opened every day from 9 a.m. NB: the dogs are accepted!

Las caballerizas de Orcières ofrecen multitud de servicios: centro ecuestre, paseos a caballo y/o en poni, organización de espectáculos ecuestres, festivales relacionados con los caballos, etc. Las caballerizas están abiertas todos los días a partir de las 9 de la mañana

Die Pferdeställe von Orcières bieten Ihnen eine Vielzahl von Angeboten und Dienstleistungen: Reitzentrum, Ausritte mit Pferd und/oder Pony, Organisation von Reitturnieren, Feste rund ums Pferd.Die Ställe sind täglich ab 9 Uhr geöffnet.NB: Hunde sind erlaubt!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme