Sinfonia – Hommage à Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux, 17 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Variations classiques 23-24 » Paris mon amour ! » Ce Concert est reprogrammé ! A vous qui avez pris un billet en octobre 2022, venez à notre rencontre !

Dir.art : Arnaud Thorette @ Johan Farjot S’inspirant de l’extraordinaire concert de 1968 à l’Olympia – sans doute son plus beau tour de chant – l’Ensemble Contraste souhaite retrouver, au travers de sa nouvelle création, la complicité magique de la mythique Joséphine Baker avec son public. Ce spectacle est un hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, danseuse et meneuse de revue américaine, devenue française en 1937, qui fut une grande figure dans la résistance à l’occupant pendant la Seconde Guerre Mondiale et qui utilisera sa grande popularité dans la lutte contre le racisme et pour l’émancipation des Noirs.

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ?.

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . EUR.

1 Cours Saint-Georges Centre Departemental de la Communication

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Classical Variations 23-24 « Paris mon amour! « This concert has been rescheduled! To those of you who bought a ticket in October 2022, come and meet us!

Dir.art : Arnaud Thorette @ Johan Farjot Inspired by the extraordinary 1968 concert at the Olympia – undoubtedly her most beautiful singing tour – Ensemble Contraste wishes to rediscover, through its new creation, the magical complicity of the mythical Jose?phine Baker with her audience. This show is a tribute to the career and life of this formidable American singer, dancer and showgirl, who became French in 1937, was a major figure in the resistance to the occupying forces during the Second World War, and used her great popularity in the fight against racism and for Black emancipation.

What happens when scholarly music meets popular music?

¡Variaciones clásicas 23-24 « Paris mon amour! » ¡Este concierto ha sido reprogramado! Para aquellos que compraron una entrada en octubre de 2022, ¡venid a vernos!

Dir.art : Arnaud Thorette @ Johan Farjot Inspirándose en el extraordinario concierto de 1968 en el Olympia – sin duda su mejor gira de canto – Ensemble Contraste desea redescubrir, a través de su nueva creación, la mágica complicidad de la mítica Josephine Baker con su público. Este espectáculo es un homenaje a la carrera y la vida de esta formidable cantante, bailarina y corista americana, que se hizo francesa en 1937, fue una figura importante de la resistencia a las fuerzas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial y utilizó su gran popularidad para luchar contra el racismo y por la emancipación de los negros.

¿Qué ocurre cuando la música erudita se une a la popular?

Klassische Variationen 23-24 « Paris mon amour! « Dieses Konzert wird neu angesetzt! An alle, die im Oktober 2022 ein Ticket gekauft haben, kommen Sie zu unserem Treffen!

Dir.art: Arnaud Thorette @ Johan Farjot Inspiriert durch das außergewöhnliche Olympia-Konzert von 1968 – zweifellos ihre schönste Gesangstour – möchte das Ensemble Contraste in seiner neuen Kreation die magische Verbundenheit der legendären Jose?phine Baker mit ihrem Publikum wieder aufleben lassen. Die Show ist eine Hommage an die Karriere und das Leben dieser großartigen amerikanischen Sängerin, Tänzerin und Revuegirl, die 1937 Französin wurde, eine große Figur im Widerstand gegen die Besatzer während des Zweiten Weltkriegs war und ihre große Popularität im Kampf gegen Rassismus und für die Emanzipation der Schwarzen nutzte.

Was passiert, wenn gelehrte Musik auf populäre Musik trifft?

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Communal de Périgueux