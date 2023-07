Galas de danse 1 cours Foch Dax, 17 mai 2024, Dax.

Dax,Landes

Cette année, le gala de danse revient pendant 2 soirées sur l’œuvre de Giacomo Puccini, Madame Butterfly. Un voyage sur la richesse culturelle du Japon, mais aussi sur la thématique du choc des cultures..

2024-05-17 fin : 2024-05-18 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



This year, the dance gala returns for 2 evenings to Giacomo Puccini’s Madame Butterfly. A journey through the cultural richness of Japan, but also on the theme of culture shock.

Este año, la gala de la danza vuelve durante 2 veladas a Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Un viaje a través de la riqueza cultural de Japón, pero también sobre el tema del choque cultural.

Die diesjährige Tanzgala widmet sich zwei Abende lang Giacomo Puccinis Werk Madame Butterfly. Eine Reise durch den kulturellen Reichtum Japans, aber auch durch die Thematik des Zusammenpralls der Kulturen.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax