Ballet « Roméo et Juliette » 1 cours Foch Dax, 16 mai 2024, Dax.

Dax,Landes

Une des plus grande histoire de tous les temps retranscrite en ballet.

Compagnie chorégraphique François Mauduit

Mise en scène et chorégraphie : François Mauduit

Durée : 2h avec entracte, dès 10 ans..

2024-05-16 fin : 2024-05-16 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



One of the greatest stories of all time retranscribed in ballet.

François Mauduit choreographic company

Director and choreographer: François Mauduit

Running time: 2h with intermission, ages 10 and up.

Una de las más grandes historias de todos los tiempos retranscrita en ballet.

Compañía coreográfica François Mauduit

Director y coreógrafo: François Mauduit

Duración: 2 horas con intervalo, a partir de 10 años.

Eine der größten Geschichten aller Zeiten wird als Ballett neu erzählt.

Choreografische Kompanie François Mauduit

Regie und Choreografie: François Mauduit

Dauer: 2 Stunden mit Pause, ab 10 Jahren.

