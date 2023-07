Comédie « Papass » 1 cours Foch Dax, 5 avril 2024, Dax.

Dax,Landes

Ludmila a 41 ans, 5 enfants et 3 papas dont elle ignorait l’existence. Quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un homme du même âge qu’elle connaît à peine, tout va être bouleversé.

Durée : 1h15, dès 6 ans..

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ludmila is 41, has 5 children and 3 dads she never knew existed. When she tells them she’s getting married to a man her own age whom she hardly knows, everything changes.

Running time: 1h15, age 6 and up.

Ludmila tiene 41 años, 5 hijos y 3 padres que no sabía que existían. Cuando les dice que se va a casar con un hombre de su misma edad al que apenas conoce, todo se va a poner patas arriba.

Duración: 1 hora y 15 minutos, a partir de 6 años.

Ludmila ist 41 Jahre alt, hat fünf Kinder und drei Väter, von denen sie nicht wusste, dass sie existieren. Als sie ihnen mitteilt, dass sie einen gleichaltrigen Mann heiratet, den sie kaum kennt, wird alles auf den Kopf gestellt.

Dauer: 1h15, ab 6 Jahren.

