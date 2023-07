Spectacle familial « La vague » 1 cours Foch Dax, 10 mars 2024, Dax.

Dax,Landes

Une danse sensible et poétique, un voyage sensoriel et émotionnel. Mise en scène : Stéphanie Bonnetot. Durée : 35 minutes, jeune public de 2 à 8 ans..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A sensitive, poetic dance, a sensory and emotional journey. Directed by Stéphanie Bonnetot. Running time: 35 minutes, for young audiences aged 2 to 8.

Una danza sensible y poética, un viaje sensorial y emocional. Dirigida por Stéphanie Bonnetot. Duración: 35 minutos, para público infantil de 2 a 8 años.

Ein sensibler und poetischer Tanz, eine sensorische und emotionale Reise. Regie: Stéphanie Bonnetot. Dauer: 35 Minuten, junges Publikum von 2 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax