Comédie « Un petit jeu sans conséquence » 1 cours Foch Dax, 7 mars 2024, Dax.

Dax,Landes

Une comédie délicate et humaine récompensée par 5 molières à sa création en 2003.

Durée : 1h15, dès 10 ans..

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A delicate, human comedy that won 5 Molières at its premiere in 2003.

Running time: 1h15, from age 10.

Una comedia delicada y humana que ganó 5 Molières en su estreno en 2003.

Duración: 1 hora y 15 minutos, a partir de 10 años.

Eine delikate und menschliche Komödie, die bei ihrer Uraufführung im Jahr 2003 mit 5 Molières ausgezeichnet wurde.

Dauer: 1h15, ab 10 Jahren.

