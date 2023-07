Théâtre « Le Champ de Bataille » 1 cours Foch Dax, 5 mars 2024, Dax.

Dax,Landes

C’est l’histoire d’un père de famille, la quarantaine , qui réalise un beau matin que son tout petit est devenu adolescent. Enfermé dans les toilettes, ultime forteresse, au milieu des dépliants de voyage, ce père tente d’échapper à la pesanteur du quotidien. Il est sur le point de craquer..

1 cours Foch

Dax 40100



This is the story of a father in his forties, who realizes one morning that his youngest child has become a teenager. Locked away in the toilet, the ultimate fortress, amidst travel brochures, this father tries to escape the heaviness of everyday life. He’s on the verge of cracking.

Esta es la historia de un padre cuarentón que una mañana se da cuenta de que su pequeño se ha convertido en adolescente. Encerrado en el retrete, la última fortaleza, en medio de folletos de viajes, este padre intenta escapar del peso de la vida cotidiana. Está a punto de quebrarse.

Es ist die Geschichte eines Familienvaters in den Vierzigern, der eines Morgens feststellt, dass sein Kleinkind zum Teenager herangewachsen ist. Der Vater ist in der Toilette eingeschlossen, der letzten Festung, inmitten von Reiseprospekten, und versucht, der Schwere des Alltags zu entfliehen. Er steht kurz vor dem Zusammenbruch.

