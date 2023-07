Les jumeaux « Bonjour, Aurevoir, S’il vous plaît, Merci » 1 cours Foch Dax, 16 février 2024, Dax.

Dax,Landes

Dans leur nouveau spectacle, les Jumeaux vous disent tout sur leur double vie, de bébé aux papas qu’ils sont devenus. De et avec : Steeven et Christopher Demora.

Durée : 1h45, dès 6 ans..

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



In their new show, the Twins tell you all about their double lives, from babies to the dads they’ve become. By and starring : Steeven and Christopher Demora.

Running time: 1hr 45mins, ages 6 and up.

En su nuevo espectáculo, los Gemelos te cuentan todo sobre su doble vida, desde los bebés hasta los papás en que se han convertido. Por y protagonizado por : Steeven y Christopher Demora.

Duración: 1 hora y 45 minutos, a partir de 6 años.

In ihrer neuen Show erzählen die Zwillinge alles über ihr Doppelleben, von den Babys bis zu den Vätern, die sie geworden sind. Von und mit : Steeven und Christopher Demora.

Dauer: 1h45, ab 6 Jahren.

