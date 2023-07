Spectacle familial « Bonobo » 1 cours Foch Dax, 11 février 2024, Dax.

Dax,Landes

Une BD-concert illustrée avec Sébastien Capazza (saxophone, guitares et percussions), Alfred (dessins et scénario).

Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique…

Durée : 45 minutes, dès 5 ans..

2024-02-11

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



An illustrated comic-book concert with Sébastien Capazza (saxophone, guitars and percussion) and Alfred (drawings and script).

A visual and musical journey: poetic, dreamlike, zany, perhaps initiatory?

Running time: 45 minutes, ages 5 and up.

Un concierto de cómic ilustrado con Sébastien Capazza (saxofón, guitarras y percusión) y Alfred (dibujos y guión).

Un viaje visual y musical: poético, onírico, alocado, ¿tal vez iniciático?

Duración: 45 minutos, a partir de 5 años.

Ein illustriertes Comic-Konzert mit Sébastien Capazza (Saxophon, Gitarren und Perkussion), Alfred (Zeichnungen und Drehbuch).

Eine visuelle und musikalische Reise: poetisch, traumhaft, verrückt, vielleicht eine Initiation?

Dauer: 45 Minuten, ab 5 Jahren.

